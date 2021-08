Thomas Tuchel surpreendeu toda a gente ao trocar de guarda-redes para os penáltis do Chelsea-Villarreal. Kepa acabou por entrar a poucos instantes do final do prolongamento e foi decisivo na vitória dos blues.

No final da partida, o técnico alemão explicou que a opção não foi tomada por acaso.

«Não foi espontânea. Conversámos sobre isto com os guarda-redes logo depois do primeiro jogo de Taça, com o Burnley [época passada]. Tínhamos algumas estatísticas, estávamos bem preparados», começou por dizer, à BT Sport.

«O Kepa tem uma percentagem melhor nos penáltis, os analistas e os treinadores de guarda-redes mostraram-se os dados. É fantástica a forma como o Mendy aceitou esta decisão. O Kepa é melhor a defender penáltis, são os dois jogadores de equipa e o Mendy ficou feliz por ver o colega fazer isto pela equipa», prosseguiu.

«Entrámos muito fortes nos primeiros 30 minutos, depois começámos a perder bolas fáceis. Na segunda parte perdemos demasiadas bolas. Mereceram o empate, mas depois voltámos a reagir de maneira muito forte ao golo sofrido», disse ainda, sobre o jogo.