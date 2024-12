Nada como uma goleada para afastar as nuvens da crise. Na noite deste domingo, na 16.ª jornada da Premier League, o Tottenham venceu na visita a Southampton, por 0-5. Com Pedro Porro no banco, os «Spurs» inauguraram o marcador ao primeiro minuto, por Maddison.

Entretanto, aos 12, 14 e 25m, Son Heung-Min, Kulusevski e Sarr ampliaram a vantagem. Em cima do intervalo, já com Porro em campo, Maddison bisou, aos 45+4m.

Tal primeira parte foi suficiente para o Tottenham selar o regresso às vitórias, escalando até ao 10.º lugar, com 23 pontos, igualado por Newcastle e Brentford.

De notar que entre Manchester United (13.º) e Nottingham (4.º) há somente seis pontos de diferença.

No calendário dos «Spurs» segue-se a receção ao Manchester United, na noite de quinta-feira (20h), em encontro dos «quartos» da Taça da Liga.

Quanto ao Southampton, segue no último lugar da Premier League, com cinco pontos, a nove da linha de água.

Chelsea sofre para triunfar

Em Londres, o Chelsea – com Renato Veiga no banco e Pedro Neto e João Félix fora da convocatória – venceu o Brentford, por 2-1. Nos visitantes, Fábio Carvalho foi aposta, aos 75 minutos.

O marcador foi inaugurado por Cucurella, aos 43 minutos.

Na etapa complementar, entre trocas, e depois de Fábio Carvalho rematar à trave, o Chelsea duplicou a vantagem. Estavam decorridos 80m quando Nicolas Jackson assinou o 2-0.

Nos derradeiros minutos, Mbuemo reduziu, aos 90m, mas demasiado tarde para ensaiar o empate.

Assim, o Chelsea reforça o 2.º lugar, alcançando os 34 pontos, menos dois do que o Liverpool. Segue-se a receção ao Shamrock Rovers, na noite de quinta-feira (20h), na 6.ª e última jornada da Liga Conferência, prova que os «Blues» lideram.

Por sua vez, o Brentford cai para o 11.º lugar da Premier League, com 23 pontos.

Outros resultados.

Brighton 1-3 Crystal Palace