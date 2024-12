Do inferno à vice-liderança, o Chelsea aplicou uma notável reviravolta na visita ao Tottenham (3-4). Na tarde deste domingo, na 15.ª jornada da Premier League, o mau arranque dos «Blues» não os impediu de alcançarem a quarta vitória consecutiva no campeonato, agravando a série do vizinho e rival.

No Chelsea, Pedro Neto foi titular, enquanto Renato Veiga e João Félix foram aposta aos 90 minutos. Do outro lado, Pedro Porro foi totalista.

Na primeira parte deste dérbi londrino, o espanhol Cucurella esteve em evidência, pelos piores motivos. Aos 5 e 11 minutos, o lateral escorregou, patrocinando os golos de Solanke e Kulusevski. Por isso, o defesa viu-se obrigado a trocar de chuteiras.

Cucurella teve de trocar as botas depois de escorregar 2 vezes e dar origem a 2 golos dos Spurs 👟#DAZNPremier pic.twitter.com/3u3HJsPHUG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 8, 2024

Antes do intervalo, Cucurella diminuiu os estragos, assistindo Sancho para um belo remate fora da área. Estavam decorridos 17 minutos.

3 golos em menos de 20 minutos? Temos ❤️ Sancho

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League | Spurs 2 x 1 Chelsea#DAZNPremier pic.twitter.com/VTvTEMAhgH — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 8, 2024

🔎 Tu és o VAR: lance para cartão?

▫️ Decisão em campo foi falta, mas sem cartão.#DAZNPremier pic.twitter.com/DgMoGrfaw2 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 8, 2024

Cole Palmer teve algumas dificuldades para bater o canto 😬#DAZNPremier pic.twitter.com/sYIjQ1CrkF — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 8, 2024

Na segunda parte, Cole Palmer gelou os «Spurs», ao capitalizar um penálti, aos 61m, e restabelecendo a igualdade.

Pouco depois, aos 74m, a defesa do Tottenham negou novo golo ao internacional inglês, mas o esférico sobrou para a «bomba» de Enzo Fernández. Foi o terceiro golo do argentino, ex-Benfica, no campeonato.

Na mó de cima e sem sinais de abrandar, Cole Palmer encerrou a contenda aos 84 minutos. Depois de sofrer falta na grande área, o avançado completou o hat-trick e o 12.º golo na Premier League. Por isso, a estrela do Chelsea está a um golo de Salah e Haaland.

Cole Palmer moves quickly. 😅

Two penalties scored against @SpursOfficial means he now holds the outright record 👏#TOTCHE https://t.co/I4wbDq93IZ pic.twitter.com/8tENzB08KO — Premier League (@premierleague) December 8, 2024

Até final, a pressão do Tottenham somente surtiu efeito aos 90+6m, com Son a reduzir a diferença. Todavia, demasiado tarde.

Son regressa aos golos na Premier, mas a vitória é mesmo do Chelsea 🤷

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @SpursOfficial 3 x 4 @ChelseaFC#DAZNPremier pic.twitter.com/NVEiyz9LOO — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 8, 2024

Assim, o Chelsea sobe à vice-liderança, aproveitando os empates de Arsenal e Manchester City. Os «Blues» totalizam 31 pontos, menos quatro do que o Liverpool.

No calendário de Palmer e companhia segue-se a visita ao Astana (23.º), na 5.ª jornada da Liga Conferência – prova que lideram, com 12 pontos – na tarde de quinta-feira (15h30). Quanto à Premier League, o Chelsea recebe o Brentford (9.º) na noite de domingo (19h).

Por sua vez, o Tottenham encaixa a segunda derrota consecutiva, permanecendo no 11.º lugar, com 20 pontos, em igualdade com o Newcastle (12.º). Segue-se a visita ao Southampton (20.º), na noite de domingo (19h).