Os donos dos Chicago Cubs, da Liga norte-americana de basebol, mostraram interesse em comprar o Chelsea.

A família Ricketts comunicou esta quarta-feira a vontade de liderar um grupo de investimento, com a intenção de fazer uma proposta formal pelos blues atá à próxima sexta-feira.

Um consórcio de multimilionários suíços e um dos donos dos Los Angeles Dodgers, também do basebol, mas também do empresário britânico Nick Candy já demonstraram interesse no emblema da Premier League.

Recorde-se que o dono do Chelsea Roman Abramovich anunciou a intenção de vender o clube, depois ver os seus ativos congelados e de ter sido alvo das sanções aplicadas a oligarcas russos na sequência da investida militar da Rússia na Ucrânia.