O Chelsea recuperou de desvantagem de dois golos e venceu na receção ao “vizinho” West Ham (3-2), num dérbi de Londres a contar para a 24.ª jornada da Premier League. Na tarde deste sábado, o médio Mateus Fernandes (ex-Sporting) e o avançado Pablo (ex-Gil Vicente) foram titulares na equipa de Nuno Espírito Santo, enquanto Pedro Neto saiu do banco dos anfitriões aos 26 minutos.

Numa primeira com ascendente para os “Hammers”, o extremo Bowen inaugurou o marcador ao sétimo minuto, contando com a preciosa ajuda de Pablo. Já com Pedro Neto em campo – no lugar do lesionado Gittens – o extremo Summerville aplicou o 2-0 aos 36 minutos.

Depois de três trocas ao intervalo – Cucurella, João Pedro e Fofana – os “Blues” reduziram pelo avançado João Pedro aos 57m, enquanto o lateral Cucurella restabeleceu a igualdade aos 70m.

De parada e resposta, Enzo Fernández – médio ex-Benfica – completou a reviravolta aos 90+2m, soltando a festa. O argentino atingiu o terceiro jogo consecutivo a faturar, atingindo o 11.º golo na época.

Assim, o Chelsea sobe ao quarto lugar com 40 pontos. Na terça-feira (20h), os “Blues” visitam o rival Arsenal, na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga – os “Gunners” estão em vantagem (3-2).

Por sua vez, o West Ham continua no 18.º lugar, com 20 pontos, a cinco do Nottingham Forest, a primeira equipa acima da zona de despromoção. Ao cabo de três rondas a pontuar – duas vitórias e um empate – segue-se a visita ao Burnley (19.º), no sábado (15h).