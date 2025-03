Em pleno estádio do Rebordosa – emblema que atua no Campeonato de Portugal – o filho de Gianluigi Buffon - Louis Thomas Buffon, de 17 anos – assinou a estreia a marcar pela Chéquia (sub-18). Decorria o minuto 64 do duelo com França, quando o jovem extremo aplicou o 3-1.

Este encontro foi referente à terceira e última jornada do Torneio Internacional do Porto Sub-18, vencido por Portugal, que conseguiu duas vitórias.

O avançado participou nos jogos com Portugal (2-0) e Inglaterra (2-2), e fez o gosto ao pé na única vitória.

Depois de o avançado Pape Cabral inaugurar o marcador para os franceses, aos 15 minutos, a reação checa surgiu pelos médios Naskos e Havrlik, aos 35 e 46m, respetivamente. Após o golo de Buffon, o defesa Micek consumou a goleada, aos 80 minutos (4-1).

Por isso, a Chéquia terminou o torneio no terceiro posto, com quatro pontos. A França foi última, com um ponto, enquanto a Inglaterra totalizou cinco pontos, menos um do que Portugal.

Louis Buffon, que escolheu a nacionalidade checa – ainda que tenha nascido em Itália – representa o Pisa, vice-líder da Série B e que conta com Miguel Veloso na estrutura técnica.