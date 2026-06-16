A festa durou pouco. O Karviná, vencedor da Taça da Chéquia, acabou despromovido da primeira divisão por manipulação de resultados.

A decisão foi tomada esta segunda-feira pela comissão de ética da Federação Checa de Futebol e que condenou o clube, que é propriedade do município com o mesmo nome, a uma multa em cerca de 413 mil euros.

Em causa está o suborno a dois árbitros e dois jogadores para alterar o resultado de um encontro do campeonato e ainda de duas partidas do playoff de manutenção que datam de 2024.

Jan Wolf, autarca de Karviná e autor dos subornos, foi assim afastado de toda a atividade ligada ao futebol por um período de 12 anos e ainda condenado a pagar uma multa no valor de 124 mil euros.

A primeira conquista na história da Taça da Chéquia garantiu ao Karviná o acesso direto ao play-off de acesso à Liga Europa, ficando a presença nas competições europeias dependente de um parecer da UEFA.

O Karviná já reagiu em comunicado e afirma que o «clube está a ser punido por alegadas ações de uma pessoa que, na altura, não representava o Karviná».

A formação checa já indicou que vai recorrer da decisão acusando a comissão de ética de «não ter analisado nenhuma prova» que o clube tinha apresentado.