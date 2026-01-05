Chéquia
Mercado: alvo do Benfica não viaja com o Plzen para estágio em Benidorm
Rafiu Durosinmi está a caminho do futebol italiano para reforçar o Pisa
O Viktoria Plzen confirmou, esta segunda-feira, que Rafiu Durosinmi não vai ser opção para o técnico no estágio que a equipa vai realizar em Benidorm, para que possa concluir a sua transferência.
«Temos uma proposta concreta em cima da mesa e estamos a negociar de forma intensa a transferência do jogador para uma das principais competições europeias», refere o empresário.
Tal como o Maisfutebol já tinha apurado, o avançado nigeriano está a caminho do futebol italiano, mais concretamente do Pisa, por 12 milhões de euros. Recorde-se que Rafiu Durosinmi estava referenciado pelo Benfica e as águias ponderaram mesmo pagar dez milhões de euros pelo jogador, mais dois milhões em variáveis.
Confira a publicação do Viktoria Plzen:
