A Associação de Jogadores da MLS divulgou oficialmente a lista de salários de todos os atletas inscritos na competição. Nani, internacional português de 34 anos que cumpre a terceira época no Orlando City, fecha o top-10.



Os valores apresentados pela associação dividem-se entre o salário base e a compensação garantida. Neste segundo ponto, a compensação garantida, estão incluídos os prémios de assinatura, os bónus e as comissões de empresários, item atualizados tendo em conta o fim do contrato dos jogadores.



O Maisfutebol apresenta o primeiro valor, o salário base, já que no caso de Nani, por exemplo, a diferença é reduzida, mas no topo faria toda a diferença. Chicharito Hernández tem um salário superior a Carlos Vela, mas o compatriota do Los Angeles FC tem uma compensação garantida superior. Entre os dois surge o argentino Gonzalo Higuaín.



Confira o top-10 de salários base na MLS na galeria associada a este artigo.