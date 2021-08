Chicharito Hernandéz mudou-se em 2020 para os EUA, para jogar nos LA Galaxy da MLS, mas a primeira temporada não correu como o previsto e o jogador contou agora que passou mesmo por uma depressão profunda no ano passado.

«Foi a pandemia, a morte do meu avô, juntaram-se situações pessoais e caí numa depressão muito profunda, de que não me tinha apercebido, até que vi que a minha realidade era responsabilidade minha. Era um vazio que tinha comigo mesmo», disse o jogador mexicano de 33 anos, em entrevista à ESPN.

«O meu avô era uma figura paterna no lado pessoal e profissional, éramos uma equipa de trabalho. A minha família é uma equipa de trabalho, têm sido os meus maiores apoios mas também os minhas maiores críticos», explicou o jogador.

Chicharito, que passou por Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham e Sevilha, parece ter superado as dificuldades e foi mesmo escolhido para a equipa All Star da Major League Soccer para o encontro que colocará frente a frente os melhores da MLS e os melhores do campeonato mexicano.

«No ano passado ninguém dava um peso por mim e agora estou no All Star. É um desafio muito grande para mim, mas essa tem sido sempre a minha história», garantiu o jogador.