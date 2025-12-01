Javier Hernández, conhecido por Chicharito no mundo do futebol, passou de herói a vilão no último jogo que fez pelo Chivas, clube pelo qual foi formado. O antigo jogador do Manchester United falhou uma grande penalidade e comprometeu a passagem da equipa às «meias» da Liga apertura mexicana.

Numa outra disputa dos «quartos» desta fase da competição, o Toluca do ex-Sporting Paulinho garantiu uma vaga nas meias-finais.

Chicharito fez a formação no Chivas, tendo representado a equipa principal entre 2006-10. Rumou, de seguida, a Old Trafford, onde mostrou-se ao futebol internacional. Regressou ao clube mexicano em 2023. Voltou como lenda do clube e despediu-se, esta segunda-feira, como vilão.

O Chivas, que terminou a fase regular em sexto, enfrentou o Cruz Azul, terceiro, nesta fase a eliminar. Na primeira mão imperou o nulo, tendo tudo sido decidido no jogo desta segunda-feira.

O jogo estava empatado (2-2) quando Chicharito saltou do banco (76m). Dez minutos depois, a lenda do futebol mexicano teve a oportunidade de carimbar a passagem às meias-finais, mas desperdiçou uma grande penalidade.

Já em tempo de compensação, o Cruz Azul fez o golo que daria a vantagem (90+7m). Com este triunfo (3-2), o Cruz Azul avança na competição e o Chivas cai nos «quartos».

Assim, Chicharito, que está de saída do clube, despediu-se da pior maneira. Neste regresso, o ponta-de-lança de 37 anos fez apenas quatro golos em 41 jogos.