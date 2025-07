O futuro de Federico Chiesa no Liverpool parece cada vez mais incerto. Os «Reds» revelaram, este domingo, a lista dos convocados para a digressão na Ásia, na qual o extremo italiano não faz parte. Assim, a equipa aterrou esta segunda-feira em Hong Kong, sem Federico Chiesa.

Deste modo, a especulação sobre uma possível saída só aumenta. O antigo jogador da Juventus e da Fiorentina, ao que parece, não conta para o técnico do Liverpool Arne Slot.

Na temporada 2024/25, a primeira em Inglaterra, Chiesa foi opção em apenas 14 partidas, tendo marcado dois golos e feito uma assistência.

Até então, o extremo de 27 anos participou nos dois jogos de pré-época do Liverpool, tendo marcado um golo da vitória por 5-0 diante do Stoke City, no passado domingo.

Ainda assim, o futuro do jogador parece não passar por Anfield. Nápoles e Atlético de Madrid são alguns dos clubes que têm o jogador no radar, segundo a imprensa internacional.