O Chievo Verona, clube italiano fundado em 1929, fechou portas na última semana. Afundado na Serie B desde 2019, por conta de problemas financeiros que impediam o registo da equipa na competição profissional, o Chievo Verona foi despromovido à Serie D e, não encontrando um comprador, colocou um ponto final na sua própria história, que durou 92 anos. Mas tudo durou pouco tempo.

O clube será, tudo indica, refundado por alguém especial. Sergio Pellissier, ex-avançado e capitão do clube, jogador do Chievo durante 17 anos, com 517 jogos com as cores do clube de Verona, trabalhou para (re)fundar o novo FC Chievo 1929. O projeto recebeu a aprovação da Federação Italiana de Futebol e está pronto para arrancar para a nova época. Responsável pela reconstrução do clube, Pellissier garante que «não é importante por onde se começa».

«Não importa de onde vamos começar, o imprescindível é mesmo recomeçar . Não vou desistir, isto ainda não acabou», garantiu o agora presidente do Chievo 1929 em entrevista ao Arena di Verona.

«Eu tento, pelo Chievo, e não desisto quando encaro as primeiras dificuldades. Tenho agora o meu próprio clube: o FC Chievo 1929. A aprovação foi o primeiro passo. O clube está ali, pronto para ser preenchido, para ser preparado», disse Pellissier.

O ex-jogador confessa que trabalhou «à pressa» para refundar o clube o quanto antes. «Vamos ser razoáveis. Nós tivemos muito pouco tempo para tentar arranjar forma de ir pelo caminho certo. Tentei trabalhar em estado de emergência: contactos, solidariedade, empresários, companhias de viagens, tudo», contou o ex-jogador.

O clube vai começar a sua atividade nos campeonatos amadores do futebol italiano, mas Pellissier mostra-se satisfeito pela possibilidade de contactar com outras realidades.

«Não tive sucesso hoje, mas amanhã é outro dia. Talvez por estarmos mais perto de outras realidades, creio que começar pela Serie D poderia ser o melhor para nós. Mas vamos dar um passo atrás, deixar os escalões profissionais, depois vamos tentar voltar lá para cima imediatamente».

O Chievo de Pellissier será um Chievo mudado. O ex-jogador espera poder colocar o clube no primeiro escalão, mas sem passar pelos problemas do passado.

«Quero um Chievo sólido, sério, humilde, inspirado nos princípios que encontrei no meu Chievo, aquele que vivi por muitos anos», disse Pellissier.

Uma história de verdadeiro amor a uma camisola. É caso para dizer que nem todos os heróis usam uma capa.