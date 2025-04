A cidade de Yizhuang, em Pequim (China), acolheu, neste sábado, a primeira edição da categoria da meia maratona para robôs humanóides. Foram 20 os participantes a correrem ao lado de humanos, ao longo de 21 quilómetros, a fim de promover a agilidade, velocidade e resistência das máquinas.

Os robôs em causa são, naturalmente, “Made in China” e variam no tamanho, como comprovam as imagens na galeria associada. Em simultâneo, alguns replicam expressões humanas, como sorrir ou piscar o olho.

Tiangong Ultra foi o robô mais rápido a chegar à meta, ao cabo de 2:40.42 horas – mais do dobro do melhor humano (1h02 horas). Este robô foi obrigado a três paragens para mudar a bateria, enquanto outros participantes revelaram maiores debilidades.