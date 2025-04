Aaron Boupendza faleceu esta quarta-feira, em Zhejiang – região no Leste da China – aos 28 anos. O avançado nascido no Gabão representou o Feirense em 2019/20, então emprestado pelo Bordéus.

De acordo com a imprensa internacional, Boupendza caiu do 11.º andar do apartamento onde residia, mas as circunstâncias do incidente continuam por apurar. Restam dúvidas sobre um eventual suicídio ou homicídio na sequência de uma discussão com o irmão.

O internacional gabonês reforçou o Bordéus em 2016, mas viveu sucessivos empréstimos. Depois da época pelo Feirense – com uma assistência em 13 jogos – passou por Turquia, Qatar, Arábia Saudita, Estados Unidos e pelos romenos do Rapid Bucareste.

Ao cabo de três golos em nove jogos, o ponta de lança deixou o clube, alegadamente por divergências contratuais. Por isso, do Dubai – onde o Rapid estagiou na pausa de inverno – Boupendza rumou à China, assinando pelo Zhejiang.

O oitavo classificado da Liga chinesa não conhecia o paradeiro de Boupendza desde segunda-feira, até receber a trágica notícia. Ainda assim, o clube avançou, em silêncio, para o jogo desta tarde (12h), frente ao Meizhou Hakka (9.º).

Em todo o caso, vários clubes por onde Aaron Boupendza passou pronunciaram-se, apresentando as condolências. Em simultâneo, a Federação Gabonesa de Futebol confirmou a morte do antigo avançado.