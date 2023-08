O Beijing Guoan, equipa comandada pelo português Ricardo Soares, venceu esta sexta-feira o Henan Songshan Longmen, em casa, por 3-1 e, desta forma, ascendeu ao quinto lugar da liga chinesa.

Os visitantes até marcaram primeiro, logo aos 4 minutos, por Covic, após assistência de Hidelberto Pereira, jogador formado no Benfica, mas a equipa da casa reagiu rápido e empatou, quatro minutos depois, com golo de Sang-woo.

A equipa de Ricardo Soares acabou por virar o resultado antes do intervalo, aos 42 minutos, com um golo do ex-portista Souza e, depois confirmou a vitória, aos 85 minutos, com um terceiro golo marcado por Zongguo.

Com vinte jornadas cumpridas, o Beijing Guon ascende, assim, ao quinto lugar da Super Liga chinesa, segundo a apenas quatro pontos do segundo lugar, mas já longe do líder Shanghai Port, com mais 18 pontos.