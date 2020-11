O Shanghai SIPG, orientado por Vítor Pereira, terminou a liga chinesa na quarta posição, depois de empatar 1-1 no terreno do Beijing Guoan, esta quarta-feira, no play-off de atribuição do terceiro e quarto lugar.

Depois de, na primeira mão, ter perdido por 1-2, o conjunto orientado pelo português viu o brasileiro Alan dilatar a vantagem da turma da casa ao abrir o marcador, aos 31 minutos.

O Shanghai só conseguiu responder no segundo tempo, através de Ricardo Lopes, que apontou o golo da igualdade.

Nas próximas semanas, a equipa orientada por Vítor Pereira terá pela frente os jogos do Grupo H da Liga dos Campeões asiática, onde vai enfrentar os coreanos do Jeonbuk Motors, de José Morais, os japoneses do Yokohama Marinos e os australianos do Sydney FC.

Quanto ao título de campeão chinês, será decidido esta quinta-feira, entre o Guangzhou Evergrande e o Jiangsu Suning, depois de um empate a zero na primeira mão.

Veja o resumo do empate do Shanghai SIPG: