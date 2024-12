Li Tie, antigo selecionador da China foi esta sexta-feira condenado a 20 anos de prisão por corrupção.

Numa campanha para erradicar a corrupção da modalidade na China, a agência de notícias Xinhua declarou que Li Tie «foi condenado a 20 anos de prisão num primeiro julgamento».

Selecionador de janeiro de 2020 a dezembro de 2021 declarou-se culpado no início deste ano por ter recebido mais de 10 milhões de euros em subornos.

Li, de 47 anos, participou em janeiro de 2024 num documentário sobre a corrupção generalizada no futebol chinês, transmitido pelo canal estatal CCTV e confessou perante as câmaras que ajudou a manipular vários jogos, para permitir que as equipas da segunda divisão chinesa que orientava chegassem à Superliga.

O antigo jogador do Everton admitiu ainda que tinha pago três milhões de yuan, cerca de 394 mil euros, para garantir o cargo selecionador.

«Estou muito arrependido. Eu deveria ter mantido a cabeça fria e seguido o caminho certo, mas na altura, algumas coisas eram prática comum no futebol» explicou o antigo selecionador chinês.

Esta condenação vem no seguimento de um programa anti-corrupção no futebol lançado por Xi Jinping, presidente chinês e um assumido adepto de futebol, com o objetivo de que a China organizasse e ganhasse um dia o Campeonato do Mundo.