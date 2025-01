O Wuhan Three Towns confirmou esta sexta-feira a transferência de Filipe Martins para assumir o cargo de treinador.

O técnico de 46 anos já tinha referido em dezembro de 2024 que se iria mudar para o clube chinês, mas apenas agora o Wuhan oficializou a mudança.

Filipe Martins estava sem treinar desde que saiu do comando do Estrela da Amadora em setembro do ano passado.

O Wuhan Three Towns terminou a Superliga Chinesa no 11.º lugar na época transata.