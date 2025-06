Depois de falhar a qualificação para o Mundial 2026, a China comunicou esta sexta-feira o despedimento de Branko Ivankovic. A federação daquele país esclareceu, em comunicado, que o vínculo com o treinador croata, de 71 anos foi «automaticamente» rescindido.

O último jogo de Ivankovic ao comando da seleção chinesa aconteceu a 10 de junho, frente ao Bahrein – derrota por 1-0. Em 13 partidas, o treinador croata apenas conseguiu três vitórias.

A China terminou a segunda fase de qualificação no quinto lugar, falhando o objetivo de repetir 2002, no Japão e Coreia do Sul.