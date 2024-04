O Beijing Guoan, de Ricardo Soares e com Guga no onze inicial, foi a casa do Zhejiang Professional vencer por 2-1, esta sexta-feira.

Com apenas uma derrota desde o início do campeonato chinês, Zhang Yuning colocou os visitantes em vantagem já para lá do minuto 45. Já no segundo tempo, Cao Yongjing fez o 2-0, resultado que apenas sofreu alterações no período de compensação, por intermédio de Leonardo.

Esta foi a segunda vitória consecutiva para a equipa do técnico português, que ocupa assim o terceiro lugar do campeonato, com 15 pontos, menos quatro que o líder, Shanghai Shenhua, dos portugueses Wilson Manafá e João Carlos Teixeira. No segundo lugar está o Chengdu Rongcheng, com 18 pontos.