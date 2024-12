Oito anos após se ter mudado para o Shanghai Port, oriundo do Chelsea, Oscar realizou o último jogo ao serviço do emblema chinês, com uma grande penalidade convertida no empate a um golo frente ao Gwangju.

No momento da despedida, a emoção tomou conta do médio de 33 anos, quando se deslocou até junto das bancadas para dizer adeus aos adeptos.

Ao todo, Oscar realizou 245 jogos pelo Shanghai Port, tendo assinado 76 golos e 110 assistências.

Veja aqui o momento em que Oscar se despede dos adeptos: