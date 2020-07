Com os principais campeonato a chegarem ao fim, e com muito desporto parado devido à covid-19, esta segunda-feira vai ser menos agitada do que o habitual. Ainda assim, a bola vai rolar na Europa e não só.

Na China, o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, inicia o campeonato em casa do Tianjin Teda. O jogo está agendado para as 12h35 e será transmitido na SportTV1.

Em Inglaterra, começa-se a jogar o play-off de subida à Premier League entre o Cardiff e o Fulham, do português Ivan Cavaleiro. A partida tem início marcado para as 19h45 e transmissão da Eleven Sports 1.