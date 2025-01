Gabrielzinho é o mais novo reforço do Shanghai Port, do futebol chinês, deixando de representar o Moreirense. Na presente época, o atleta de 28 anos balançou as redes por três ocasiões e assistiu uma vez nos 21 jogos realizados.

Em Portugal, o avançado jogou pela equipa de Moreira de Cónegos e pelo Rio Ave, fora de terras lusas representou, no Brasil, o Linense e o Atlético Paranaense e, na Arábia Saudita, o Al Wasl e o Hatta Club.

O jogador vai representar o atual campeão chinês.

Veja aqui a publicação do Shanghai SIPG nas redes sociais: