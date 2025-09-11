Chipre
João Mário ruma a Atenas para ser reforço por empréstimo do AEK
Médio português do Besiktas assina por uma temporada e os gregos não têm opção de compra
João Mário vai continuar a carreira na Grécia, mais concretamente, no AEK de Atenas.
Segundo apurou o Maisfutebol, o médio do Besiktas vai ser emprestado durante uma temporada, sendo que o clube grego fica sem opção de compra.
O acordo entre os clubes está fechado e o salário vai ser dividido entre turcos e gregos, mas João Mário ainda está na Turquia à espera de garantias que o AEK consiga pagar a sua parte.
Com formação no Sporting, João Mário estava ao serviço do Besiktas há duas temporadas depois de sair do Benfica.
Na Turquia, o internacional português fez dez golos e cinco assistências em 45 partidas realizadas.
