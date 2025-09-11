João Mário vai continuar a carreira na Grécia, mais concretamente, no AEK de Atenas.

Segundo apurou o Maisfutebol, o médio do Besiktas vai ser emprestado durante uma temporada, sendo que o clube grego fica sem opção de compra.

O acordo entre os clubes está fechado e o salário vai ser dividido entre turcos e gregos, mas João Mário ainda está na Turquia à espera de garantias que o AEK consiga pagar a sua parte.

Com formação no Sporting, João Mário estava ao serviço do Besiktas há duas temporadas depois de sair do Benfica.

Na Turquia, o internacional português fez dez golos e cinco assistências em 45 partidas realizadas.

