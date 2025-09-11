A novela que envolvia um café e Guillermo Ochoa terminou, não em Espanha, mas em Chipre.

Alegadamente, o guarda-redes ex-AVS estava muito perto de regressar ao território espanhol pela porta do Burgos, mas deixou de responder aos telefonemas do clube.

Esta quinta-feira concretizou-se a mudança de Ochoa, no entanto, para o AEL Limassol da primeira divisão cipriota.

Num comunicado, o clube anunciou o princípio de acordo com o internacional mexicano e que aguarda a realização dos habituais exames médicos.

Na última temporada, Ochoa representou o AVS em 23 encontros.

Leia aqui o comunicado do AEL Limassol:

«A Associação Desportiva de Limassol tem o prazer de anunciar o princípio de acordo com o guarda-redes internacional mexicano Guillermo Ochoa, que ficará válido mediante a realização com sucesso dos exames médicos necessários.

Guillermo Ochoa, um dos guarda-redes mais reconhecidos e consagrados da era moderna, escreveu a sua própria história no futebol mundial. Com passagens por principais campeonatos europeus e mais de duas décadas de carreira ao mais alto nível, representou o México em cinco Campeonatos do Mundo da FIFA, onde deixou uma marca indelével com exibições de grande nível, conquistando respeito e reconhecimento pela sua qualidade e consistência entre os postes.

A experiência, a personalidade e a liderança de Ochoa deverão reforçar de forma significativa o plantel da nossa equipa, acrescentando qualidade e segurança à baliza, mas também inspiração para os nossos jogadores mais jovens.

A AEL dá-lhe as boas-vindas à sua grande família e deseja-lhe todo o sucesso com a camisola azul e amarela.

Gabinete de Imprensa e Comunicação

Associação Desportiva de Limassol»