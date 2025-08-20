Chipre
OFICIAL: Markovic (ex-Benfica e Sporting) assina pelo Apollon de Chipre
Avançado sérvio de 31 anos assina até ao final da temporada com mais uma época de opção
O Apollon, de Chipre, anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo para a contratação do avançado Lazar Markovic.
O sérvio que representou o Benfica em 2013/14 e o Sporting em 2015/16 assina até ao final da presente temporada com mais um ano de opção.
Markovic chega assim ao futebol cipriota proveniente do Baniyas dos Emirados Árabes Unidos, clube com o qual terminou a relação em junho.
Na última época, o jogador de 31 anos fez 31 jogos e apontou sete golos e seis assistências.
