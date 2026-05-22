O Pafos de Ricardo Sá Pinto terminou com uma vitória a participação na Liga Cipriota desta época, ao bater por 2-0 o Apoel, no Stadio Stelios Kyriakides.

Já com o quarto lugar garantido, o conjunto orientado pelo técnico português colocou-se em vantagem aos 17 minutos, graças ao golo de Lelê. A vantagem manteve-se até bem perto do intervalo, quando Nicholas Ioannou atirou para o fundo da baliza de Savvas Michos.

Recorde-se que Ricardo Sá Pinto tem contrato com o Pafos até ao fim da temporada e, assim sendo, realiza o último jogo pelo emblema do Chipre no próximo dia 29 de maio, na final da Taça contra o Apollon Limassol.

