Há 50 min
Chipre: Sá Pinto termina campeonato com triunfo sobre o Apoel
Lelê e Nicholas Ioannou marcam golos do Pafos, que termina no quarto lugar da Liga Cipriota
O Pafos de Ricardo Sá Pinto terminou com uma vitória a participação na Liga Cipriota desta época, ao bater por 2-0 o Apoel, no Stadio Stelios Kyriakides.
Já com o quarto lugar garantido, o conjunto orientado pelo técnico português colocou-se em vantagem aos 17 minutos, graças ao golo de Lelê. A vantagem manteve-se até bem perto do intervalo, quando Nicholas Ioannou atirou para o fundo da baliza de Savvas Michos.
Recorde-se que Ricardo Sá Pinto tem contrato com o Pafos até ao fim da temporada e, assim sendo, realiza o último jogo pelo emblema do Chipre no próximo dia 29 de maio, na final da Taça contra o Apollon Limassol.
