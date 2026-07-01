O Pafos de Ricardo Sá Pinto anunciou a contratação em definitivo de Alexandre Brito, junto do Sporting. O médio luso vai ficar ligado ao conjunto cipriota até junho de 2030. 

O jogador de apenas 20 anos marcou um golo em 12 jogos disputados esta temporada. 

Campeão nacional pelos leões em 2024/25, conquistou também uma Taça de Portugal e uma Taça do Chipre. 

De recordar que Alexandre Brito esteve envolvido num caso de violência doméstica, em maio de 2025.

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