O Pafos de Ricardo Sá Pinto anunciou a contratação em definitivo de Alexandre Brito, junto do Sporting. O médio luso vai ficar ligado ao conjunto cipriota até junho de 2030.

O jogador de apenas 20 anos marcou um golo em 12 jogos disputados esta temporada.

Campeão nacional pelos leões em 2024/25, conquistou também uma Taça de Portugal e uma Taça do Chipre.

De recordar que Alexandre Brito esteve envolvido num caso de violência doméstica, em maio de 2025.