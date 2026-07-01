Chipre
Há 57 min
OFICIAL: Alexandre Brito assina em definitivo pelo Pafos de Sá Pinto
Médio português esteve emprestado pelo Sporting na última temporada
JR
Médio português esteve emprestado pelo Sporting na última temporada
JR
O Pafos de Ricardo Sá Pinto anunciou a contratação em definitivo de Alexandre Brito, junto do Sporting. O médio luso vai ficar ligado ao conjunto cipriota até junho de 2030.
O jogador de apenas 20 anos marcou um golo em 12 jogos disputados esta temporada.
Campeão nacional pelos leões em 2024/25, conquistou também uma Taça de Portugal e uma Taça do Chipre.
De recordar que Alexandre Brito esteve envolvido num caso de violência doméstica, em maio de 2025.
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