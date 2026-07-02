O Pafos de Ricardo Sá Pinto anunciou a contratação de Biel, a título de empréstimo de uma temporada. 

O extremo brasileiro chegou ao Sporting no mercado de inverno de 2025 e nunca conquistou o seu espaço. Como tal, os leões decidiram emprestá-lo ao At. Mineiro no mesmo ano, ao Al Taawoun, em 2025/26, e finalmente à equipa cipriota, em 2026/27. 

Na última época, ao serviço do conjunto saudita, marcou um golo em 15 jogos. 

O jogador de 25 anos junta-se, assim, a Alexandre Brito nos negócios entre Sporting e o Pafos, esta temporada. 

De recordar que a equipa treinada por Sá Pinto anunciou anteriormente a contratação do médio português Guga.

RELACIONADOS
OFICIAL: Alexandre Brito assina em definitivo pelo Pafos de Sá Pinto
OFICIAL: Guga Rodrigues é reforço de Sá Pinto no Pafos
OFICIAL: Sá Pinto renova com o Pafos por mais uma temporada