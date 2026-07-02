O Pafos de Ricardo Sá Pinto anunciou a contratação de Biel, a título de empréstimo de uma temporada.

O extremo brasileiro chegou ao Sporting no mercado de inverno de 2025 e nunca conquistou o seu espaço. Como tal, os leões decidiram emprestá-lo ao At. Mineiro no mesmo ano, ao Al Taawoun, em 2025/26, e finalmente à equipa cipriota, em 2026/27.

Na última época, ao serviço do conjunto saudita, marcou um golo em 15 jogos.

O jogador de 25 anos junta-se, assim, a Alexandre Brito nos negócios entre Sporting e o Pafos, esta temporada.

De recordar que a equipa treinada por Sá Pinto anunciou anteriormente a contratação do médio português Guga.