Sérgio Conceição foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Anorthosis Famagusta.

O emblema do Chipre recorreu às redes sociais para partilhar a chegada do lateral português, que na última época representou o Feirense, onde fez seis golos e dez assistências em 38 jogos. Esta é a quarta aventura de Sérgio Conceição no estrangeiro enquanto profissional, depois de ter estado no RFC Seraing (Bélgica) em 2022/23..