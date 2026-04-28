Agora sim, é oficial. Ricardo Sá Pinto sucede a Albert Celades e é o novo treinador do Pafos.

Tal como o Maisfutebol já tinha informado, o técnico assina pelo clube cipriota até ao fim da temporada, sem qualquer cláusula de renovação. Através de um comunicado, o Pafos destaca o currículo de Sá Pinto enquanto treinador, com destaque para a presença na meia-final da Liga Europa com o Sporting (2011/12).

A nove pontos do líder da Liga do Chipre, Omonia Limassol, o Pafos está longe da luta pelo título, quando faltam realizar-se apenas cinco jornadas. No clube, o técnico português vai encontrar os compatriotas Pepê Rodrigues, Domingos Quina, Dani Silva e Alexandre Brito.

Veja aqui a publicação do Pafos: