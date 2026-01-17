Chiquinho recordou a última passagem pelo Benfica em entrevista à DAZN. O médio português revisitou a saída do clube, em janeiro de 2024, para o Olympiakos, e revelou que chegou a ter acordo para a renovação com o Benfica.

Quando o médio saiu, em 2023/24 estava num momento em que era suplente e tinha perdido espaço nas escolhas do treinador Roger Schmidt após uma bela época 2022/23. Algo que ele já previa antes.

«Fui muito honesto com o Rui [Costa] e o míster Schmidt. Disse-lhes que entendia perfeitamente, tinham contratado Kokçu, têm o João Neves que é um fenómeno, têm o Tino [Luís], miúdos mais jovens que podiam ter mais oportunidades. Fui falar com eles. Cheguei a acordo para a renovação, mas disse que se calhar até era melhor sair naquela altura, porque eu queria continuar a jogar», explicou.

«O míster disse que não, que queria contar comigo e que seria importante na mesma. Em janeiro acabei por ficar livre, podia assinar por quem quisesse, e surgiu a oferta do Olympiakos. Foi a melhor decisão da minha vida vir para cá, estou muito feliz», afirmou Chiquinho.

O médio de 30 anos recordou ainda o surgimento de João Neves na equipa principal. «É um miúdo que eu gosto muito. O Gonçalo também, porque tenho muito boa relação com os dois. Não é isso que está em causa, mas na altura quando ele surgiu eu disse: 'Este miúdo vai ser um fenómeno'. Eu falava sobre isso com o João Mário, porque o impacto que ele tinha a treinar connosco, desde o primeiro momento que chegou, era inacreditável. Vês miúdos que vêm treinar connosco e que têm qualidade, mas a intensidade dele, com o tamanho que tem, em cada dividida era inacreditável», disse.

Chiquinho cumpre a terceira temporada no Olympiacos e ainda sonha com o apuramento dos gregos para a próxima fase da Liga dos Campeões. O próximo duelo do clube de Atenas é com o Bayer Leverkusen.