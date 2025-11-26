Chiquinho
Português em grande: o golaço de Chiquinho ao Real Madrid
Médio ex-Benfica brilhou frente ao colosso espanhol
O Olympiakos começou por causar o que parecia ser um escândalo, ao marcar primeiro no confronto com o colosso Real Madrid. Um golaço, finalizado por Chiquinho, numa jogada com várias combinações e que teve o médio português, ex-Benfica, sempre no centro da ação.
