O Benfica pontuou pela primeira vez nesta edição da Liga dos Campeões feminina. Na receção ao Twente, as encarnadas até começaram a vencer, mas o resultado final fixou-se num empate (1-1).

As águias entraram com tudo no primeiro minuto de jogo e já haviam feito as redes adversárias abanarem. No entanto, o fora de jogo anulou o golo de Lucia Alves. As encarnadas aproveitaram um bom arranque para tomar as rédeas do jogo, pelo menos numa fase inicial.

De seguida, primeiro por Caroline Møller e depois por Cristina Martín-Prieto, o Benfica voltaria a ameaçar a baliza neerlandesa. O Twente cresceu no jogo, essencialmente guiado pela qualidade individual da jovem avançada Sophie Proost. Aliado a isso, a equipa visitante ia procurando criar perigo através de canto, mas sem efeito.

O primeiro golo da noite surgiu no segundo tempo, através de um erro do Twente.

Bola na profundidade e eis que uma defesa do Twente escorrega. Martin-Prieto, avançada do Benfica, agradeceu, arrancou pela esquerda, ajeitou e à entrada da área anotou um golaço que «acordou a coruja» que dormia no canto superior direito (62m).

A resposta das visitantes demorou pouco tempo para chegar. Seis minutos depois, no seguimento de uma jogada pelo lado direito, Groenewegen surgiu sozinha já dentro de área e atirou de primeira para restabelecer o empate (68m).

Sem mais golos na partida, o apito final ditou um empate (1-1). Com este resultado, o Benfica conquista o primeiro ponto depois das derrotas com Juventus (2-1) e Arsenal (2-0). O Twente, por sua vez, volta a pontuar na competição mas continua também sem vencer, colecionando dois pontos.