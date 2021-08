O defesa Simon Kjaer não se considera um herói depois do episódio com Christian Eriksen no Euro2020. O internacional dinamarquês considera que apenas fez o que tinha de ser feito.

«Não sou nenhum herói. Apenas fiz o que tinha de fazer, sem pensar noutra coisa, como qualquer outra pessoa teria feito», disse o jogador do Milan em entrevista ao Corriere de la Serra.

O defesa central de 32 anos admite que o dia do Dinamarca-Finlândia, que marcou o início da campanha dinamarquesa no Europeu, foi um misto de emoções.

«Primeiro a festa, depois o silêncio. Foi um dia histórico para todos nós, dinamarqueses. O primeiro jogo europeu em casa. O que aconteceu, aconteceu. Tive disposição para me manter lúcido, como todos os outros jogadores. Foi um esforço de equipa, é claro que teríamos feito o mesmo se ele fosse um adversário. A única coisa que importa é que o Christian está bem agora. Só isso é que é importante», afirmou.

Kjaer acredita que este episódio pode ter servido de consciencialização para os jogadores, que deviam aprender técnicas de reanimação.

«É claro. Espero que essa imagem tenha aumentado a consciencialização sobre o assunto. Os médicos foram muito bons, intervieram imediatamente, mas certamente saber o que fazer em determinados momentos é essencial. Isso pode salvar uma vida», considerou Kjaer.

O médio Christian Eriksen colapsou no relvado durante o Dinamarca-Finlândia, no Euro 2020, devido a uma paragem cardiorrespiratória. O jogador foi levado para o hospital para ser operado e já recuperou, estando em «excelente estado físico e psíquico».