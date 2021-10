Romelu Lukaku deu uma entrevista à UEFA a propósito da final four da Liga das Nações, e recordou as homenagens que fez ao dinamarquês Christian Eriksen, que desfaleceu em campo no Euro2020.

«Durante o meu tempo no Inter passei mais tempo com o Christian do que com a minha mãe, o meu filho ou o meu irmão porque em Itália os treinos, muitas vezes, obrigam-nos a ficar no clube o dia todo. O quarto dele era próximo do meu, e jogámos muito Call of Duty e outras coisas», contou o avançado belga.

«Quando ele desmaiou no campo comecei a chorar. Estava constantemente a pensar nele», explicou Lukaku.

«No caminho para o estádio, em São Petersburgo, precisava de algo [para me animar], então decidi jogar por ele durante todo o torneio. Queria um momento para lhe mostrar apoio e que estava com ele. Também enviei uma mensagem e fiquei feliz por ele me ter respondido», contou.