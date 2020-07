O Tottenham divulgou o trailer do documentário «All or Nothing», que mostra os bastidores do clube e alguns momentos mais privados da equipa.

O trailer começa com o narrador a dizer que Mauricio Pochettino foi despedido, o presidente diz que teve de fazer o que é melhor para o clube e depois pode ver-se uma reunião com os jogadores, até que Mourinho entra e... a incredulidade é visível no rosto dos jogadores com Eric Dier e Christian Eriksen como os mais expressivos.

Veja as imagens: