Christian Freund, diretor-desportivo do Bayern Munique, falou sobre a situação de João Palhinha e a época complicada que este atravessou. Freund garante que «não é, de todo» o plano do Bayern Munique «vender João Palhinha no verão».

Em declarações citadas pelo jornal Bild, publicadas nesta sexta-feira, o dirigente fez uma avaliação da época de estreia do português e deixou-lhe elogios.

«Não foi, certamente, uma época fácil para ele com as lesões. Ele nunca conseguiu entrar no ritmo. Este é o primeiro ano do João a jogar num clube tão grande. No entanto, quando se olha para como está a treinar e a lidar com a situação, vemos que é um verdadeiro profissional. Tem um grande caráter, um rapaz verdadeiramente espetacular», acrescentou.

O médio teve problemas físicos e tem sido preterido em relação a Leon Goretzka, Joshua Kimmich e Aleksandr Pavlovic nesta temporada. Teve uma lesão que o afastou dos relvados entre novembro e janeiro, uma infeção e uma suspensão por vermelhos, resultando em 21 jogos disputados esta época.

Palhinha custou cerca de 50 milhões de euros aos cofres do clube germânico no verão de 2024, numa venda recorde para o Fulham.