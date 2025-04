Abril, águas mil. Está dado o mote para aquilo que se espera nesta época festiva, que vai contar com chuva generalizada em todo o território nacional. O feriado de Sexta-Feira Santa (18 de abril), será o dia mais chuvoso da quadra.

Contudo, espera-se que a precipitação se mantenha até dia 21.

No Domingo de Páscoa (20 de abril) é esperada chuva em todo o continente, com maior intensidade nas regiões Norte e Centro, com a zona montanhosa do Minho a registar os maiores acumulados de precipitação.

Após uma descida no início desta semana, é esperado que as temperaturas estabilizem. Especial destaque para quinta-feira (17), quando os termómetros podem chegar aos 20°C no interior e sul do país, e aos 15-20°C nas restantes regiões do país.

Para o fim de semana, a temperatura mínima vai descer ligeiramente, fixando-se entre 10-15°C na maior parte do território, registando apenas valores inferiores a 10°C no interior norte e centro do país.