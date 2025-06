O ciclista espanhol Iván Romeo, da Movistar, assumiu esta terça-feira a liderança da classificação geral individual do Critério do Dauphiné, ao vencer a partir de uma fuga no dia a terceira etapa da 77.ª edição desta corrida.

O jovem de 21 anos cumpriu os 207,2 quilómetros entre Brioude e Charantonnay, em França, em 4:34.10 horas, batendo por 14 segundos o colombiano Harold Tejada (Astana), segundo, e o francês Louis Barré (Intermarché-Wanty), terceiro.

Romeo, especialista no contrarrelógio, integrou a fuga do dia, com 13 ciclistas, e acabou por ser o mais forte, de um conjunto em que pontuavam nomes como o do neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ou o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Acabaram por disputar a vitória apenas dez ciclistas, mas o especialista em contrarrelógio, especialidade de que foi campeão do mundo sub-23 em 2024, isolou-se nos últimos seis quilómetros.

«Andava a pensar nesta etapa há um mês. Quase não acredito, até porque foi um dos dias mais duros da minha vida. Não me senti bem, mas segui por instinto no fim. Agora, é o melhor dia do ano», declarou Romeo, após cruzar a meta.

É a segunda vitória do ano para o espanhol, que já tinha erguido os braços numa etapa da Volta à Comunidade Valenciana e tem vários top 10 fruto de fugas em várias corridas este ano.

Nas novas contas da geral, Romeo tem 17 segundos de vantagem sobre Louis Barré, segundo, e 18 sobre Tejada, terceiro, antes de, na quarta-feira, ter um contrarrelógio individual na quarta etapa para se consolidar – serão 17,4 quilómetros entre Charmes-sur-Rhône e Saint-Péray.

O único português em prova, Ruben Guerreiro (Movistar), subiu 24 posições na geral e é agora 71.º, a 2.16 minutos do companheiro de equipa que veste a camisola amarela.