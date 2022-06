O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) confirmou este domingo o triunfo final na Volta à Eslovénia, coroando-o com a vitória na quinta e última etapa, entre Vrhnika e Novo Mesto.

Pogacar, que triunfou pela segunda vez consecutiva a prova do seu país, cumpriu os 155,7 quilómetros da última etapa em 3:42.35 horas, o mesmo tempo do compatriota Matej Mohoric (Barhain-Victorius) e menos três do que o polaco Rafal Majka (UAE-Emirates).

Numa prova dominada pelo duo da UAE-Emirates, que venceu quatro das cinco etapas, Pogacar, bicampeão da Volta a França, terminou com 12 segundos de avanço sobre Majka, com o esloveno Domen Novak (Barhain-Victorius) a ser terceiro, a 2.32 minutos.

O português Rui Oliveira (UAE-Emirates) terminou a corrida na 98.ª posição, depois de ter sido 101.º na última etapa.