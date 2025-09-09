Os protestos contra a presença da Israel Premier Tech na edição 2025 da Volta a Espanha voltaram a ter um impacto importante no decurso da prova, com 16.ª etapa a ser encurtada em oito quilómetros devido às fortes manifestações que aconteciam a três quilómetros da meta.

Isso levou a um final de tirada incaraterístico, com Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a conseguir a primeira vitória numa etapa da Vuelta após um sprint com Mikel Landa (Soudal Quick-Step) rumo a uma linha de meta improvisada, após 3:35.10 horas de corrida.

Mais de cinco minutos depois chegou o grupo do camisola vermelha, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), onde estava também João Almeida (UAE Emirates), que mantém os 48 segundos de desvantagem para o dinamarquês na luta pelo primeiro lugar da geral.

Nota ainda para a troca forçada de bicicleta de Vingegaard com o companheiro de equipa Ben Tulett, a nove quilómetros do fim, momento delicado que não atrapalhou as contas do ciclista nórdico, e ainda para a desistência de Javier Romo (Movistar), na sequência da queda sofrida no domingo motivada pela ação de um manifestante pró-Palestina.

Na quarta-feira corre-se a 17.ª etapa da Vuelta, que liga O Barco de Valdeorras ao Alto de el Morredero.

[Notícia atualizada às 16h22 do dia 9 de setembro]