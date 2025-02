O ciclista italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) venceu, esta quarta-feira, a 1.ª etapa da Volta ao Algarve, numa chegada a Lagos marcada por um final surreal, de grande confusão e polémica: a maioria do pelotão «cortou» a meta pelo lado errado.

O momento em que o pelotão «partiu» a meio foi já dentro do último quilómetro, na Avenida dos Descobrimentos. Nas imagens televisivas, é possível ver que o pelotão estava mais posicionado para direita da Avenida e grande parte dos ciclistas acaba por seguir o caminho da moto à sua frente - o caminho errado - rumo à meta, antes de uma rotunda. Um caminho que, porventura, deveria estar fechado ou, pelo menos, mais bem sinalizado.

Um polícia de trânsito ainda tenta assinalar que o caminho era para a esquerda, sendo que essa rota (a certa) foi seguida por poucas dezenas de ciclistas, com Ganna a sprintar de forma fácil e tranquila para o triunfo. Os ciclistas que foram pelo lado errado continuaram a sprintar e a maioria só percebeu que estava do lado errado quando vê o pórtico da meta à sua esquerda. No fundo, passaram nas costas do público que estava junto ao gradeamento, para ver a chegada. Não havia público espalhado na estrada seguida de forma errada por esses ciclistas, caso contrário podia ter havido consequências físicas para atletas e/ou espetadores.

Os comissários estão a analisar o final da etapa, para apurar que registos oficiais dar aos ciclistas que não passaram pela meta corretamente.

Para já, nos dados oficiais da etapa, após a ligação de 192,2 quilómetros entre Portimão e Lagos, Ganna venceu com 04h28m30s, seguido do francês Romain Grégoire (Groupama – FDJ), a um segundo, com o suíço Jan Christen (UAE Team Emirates) a fechar o pódio da etapa inaugural.

O melhor português, e único no top-10 da etapa, foi Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), 8.º classificado, a três segundos do vencedor, fazendo o mesmo tempo do 7.º, o belga Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck).

Quanto à classificação geral e bonificações, resta esperar pela definição dos comissários para perceber com exatidão como tudo vai ficar, sobretudo para os ciclistas que passaram pelo lado errado na chegada.