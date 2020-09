O ciclista belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) venceu, esta sexta-feira, a sétima etapa da Volta a França em bicicleta, na ligação de 168 quilómetros entre Millau e Lavaur. Aert cortou a meta em primeiro, ao sprint, ao fim de 03h32m03s, bisando na prova para tornar-se o primeiro rolador a repetir vitória nesta edição do Tour.

A etapa ficou marcada pelo vento que provocou cortes no pelotão, atrasando alguns sprinters e também homens na luta pela classificação geral.

Depois de 40 corredores terem chegado com o mesmo tempo de Wout van Aert e de o polaco Michal Kwiatkowski (Ineos) ter chegado no 42.º lugar, a 15 segundos do belga, o esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) cortou a meta a um minuto e 21 segundos do vencedor, tal como Mikel Landa (Bahrain-McLaren), que foi 46.º. Nélson Oliveira chegou em 49.º, com o mesmo tempo de Pogacar, Landa e outros.

Edvald Boasson Hagen (NTT) e Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) fecharam o pódio da etapa.

Adam Yates, que chegou no grupo do vencedor, continua com a camisola amarela, com três segundos de vantagem para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e nove para o novo terceiro classificado, o francês Guillaume Martin (Cofidis). Pogacar caiu para 16.º na geral, a 1m28s de Yates.

Nélson Oliveira é 52.º, a 26 minutos e 46 segundos do britânico da Mitchelton-Scott.

A oitava etapa, no sábado, liga Cazères-sur-Garonne a Loudenvielle, na distância de 141 quilómetros. Há duas contagens de montanha de primeira categoria, o Port de Balès (104,5km) e o Col de Peyresourde (129,5km), antes da descida final de uma tirada que acaba em plano.