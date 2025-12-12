Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro foram condenados a uma pena efetiva de quatro anos e nove meses de prisão, pelo esquema de doping que envolveu a equipa da W52-FC Porto.

O tribunal deu como provado que o antigo dono da equipa (Adriano Quintanilha) pagava as substâncias dopantes e tinha o poder de decisão sobre as mesmas, enquanto que o antigo ciclista (Nuno Ribeiro) fazia a ligação com os ciclistas. Durante a leitura do julgamento da operação «Prova Limpa», o coletivo de juízes confirmou que «resultaram provados praticamente todos os factos» da acusação do Ministério Público (MP).

Além disso, os ciclistas envolvidos em todo o processo, que contou com 26 arguidos, foram condenados a penas suspensas ou pagamento de multas, sem qualquer pena de prisão efetiva.