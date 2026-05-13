Afonso Eulálio, ciclista da Bahrain Victorious, assumiu a liderança geral da Volta a Itália, após terminar a quinta etapa do Giro em segundo lugar. Em declarações à Eurosport, o português de 24 anos mostrou-se feliz pela conquista.

«Ainda não sei como me sinto, ainda não acredito. É incrível para mim vestir a camisola rosa. Todo o dia de hoje foi de loucos, temos de ver o que fazer nos próximos dias», começou por dizer.

Apesar de assumir a liderança geral, Afonso Eulálio confessou que queria mais, por causa de uma aposta… com o seu colega de equipa.

«Na subida íngreme, a 50 quilómetros, acreditei [que podia chegar à liderança] e fui ‘all in’ para isto, mas também para a etapa. Queria mesmo ganhar a etapa, porque tenho uma aposta com Damiano Caruso [seu colega] de que se vencer duas tiradas [neste Giro] me oferecem mais um ano de contrato. Não ganhei, mas há mais oportunidades», acrescentou.

O ciclista da Bahrain Victorious abordou ainda a dificuldade que sentiu nos momentos finais da etapa.

«No final, se tivesse conseguido chegar sem a queda seria melhor, mas foi um dia super, super difícil, com as subidas, a meteorologia. Em alguns momentos, senti que não estava no meu melhor, mas penso que todos [os fugitivos] sentiram o mesmo e, no final, senti-me bastante bem», disse.

Afonso Eulálio tem 2:51 minutos de vantagem sobre o vencedor do dia Arrieta e 3:34 minutos para o terceiro classificado, Christian Scaroni.

«Tenho dias muito, muito bons. Tento trabalhar com a equipa para ser mais consistente, e não ter tantos altos e baixos. Trabalhamos duro para isto», concluiu.