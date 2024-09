André Soares sagrou-se esta sexta-feira campeão do mundo de pontos, na prova de ciclismo de estrada para surdos, que decorreu na Polónia.

O ciclista português terminou com 82 pontos, mais 21 do que Felix Wahala (Alemanha) e mais 22 que Stefan Kneer (Alemanha), segundo e terceiro, respetivamente. Na mesma prova, João Marques ficou na 12.ª posição, sem qualquer ponto somado.

«O André realizou uma corrida perfeita e conseguiu ganhar 20 pontos aos rivais com a volta ao circuito. Depois, esteve muito bem, andando sozinho na frente para evitar riscos de queda no pelotão. O João Marques resguardou-se e na segunda volta esteve ativo, mas com as fugas que havia não pontuou», referiu o selecionador, Válter Sousa.