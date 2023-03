Terceiro classificado da última Volta a Portugal, António Carvalho admite que o gosto pela pastelaria começa a superiorizar-se à paixão pelo ciclismo e revela algum desencanto com uma modalidade na qual ainda espera sagrar-se campeão nacional.

«Para ser sincero, sonho é vencer o campeonato nacional. Isso, para mim, sim, era um sonho. O meu maior objetivo de sempre era ser campeão nacional, por representar e levar as cores de Portugal pelo país fora. É um ano inteiro que andamos com aquela camisola», disse o ciclista de 33 anos, à agência Lusa.

«A Volta a Portugal? Gostaria de vencer, gostaria, mas acima de tudo quero desfrutar do ciclismo. Se tiver que vencer, vou vencer, se tiver que deixar o ciclismo sem vencer a Volta a Portugal, não há problema nenhum», acrescentou.

António Carvalho, após umas semanas atribuladas, nas quais enfrentou uma pneumonia, regressou à estrada para disputar a 40.ª Volta ao Alentejo, a sua primeira prova por etapas na condição de líder único da ABTF-Feirense, e assumiu que começa a pensar «no outro sonho que, talvez seja a pastelaria, e montar um negócio nesse ramo».

«Já venho a falar nesta possibilidade de abandonar o ciclismo há quatro, cinco anos, porque cheguei a um ponto em que não desfruto assim tanto como quando era mais jovem. Agora, tenho um filho e cada vez dou mais valor a isso. Ou ando no ciclismo com este intuito e sinto que ando aqui a desfrutar, ou então não estou para andar aqui sempre sob pressão. Tirar aquilo que eu mais gosto, que é comer e comer doces, que é algo impensável no ciclismo… Para isso, prefiro […] pensar nos possíveis negócios que posso vir a ter», reforçou.

O ciclista garante que, se esta temporada «correr bem» e se se sentir motivado, continuará no pelotão, mas «se chegar a hora de dizer adeus ao ciclismo», fá-lo-á sem arrependimentos.

