António Morgado sagrou-se, esta sexta-feira, tricampeão nacional de contrarrelógio.

O ciclista da UAE Team Emirates cumpriu os 27,6 quilómetros que começaram e terminaram em Casal de Cinza, na Guarda, num total de 33m15s. Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) terminou no segundo lugar e Ivo Oliveira completou o pódio da edição deste ano.

António Morgado é 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗮̃𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗿𝗲𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗼! 🥇



O 𝘽𝙞𝙜𝙤𝙙𝙚 𝙑𝙤𝙖𝙙𝙤𝙧 renovou o título pelo terceiro ano consecutivo! Rafael Reis, segundo, e Ivo Oliveira, terceiro, completaram o pódio.



📸 Rodrigo Rodrigues / FPC#CNEstrada pic.twitter.com/2PvwPBO9a4 — Federação Portuguesa de Ciclismo (@FedPortCiclismo) June 26, 2026

Nos sub-23, Rúben Rodrigues levou para casa a vitória, terminando à frente de Gabriel Baptista e Joel Leal.

Recorde-se que os Campeonatos Nacionais decorrem até domingo.