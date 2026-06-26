António Morgado sagrou-se, esta sexta-feira, tricampeão nacional de contrarrelógio.

O ciclista da UAE Team Emirates cumpriu os 27,6 quilómetros que começaram e terminaram em Casal de Cinza, na Guarda, num total de 33m15s. Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) terminou no segundo lugar e Ivo Oliveira completou o pódio da edição deste ano. 

Nos sub-23, Rúben Rodrigues levou para casa a vitória, terminando à frente de Gabriel Baptista e Joel Leal.

Recorde-se que os Campeonatos Nacionais decorrem até domingo. 

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